Amateurschauspieler gesucht

Projektleiter Nathanael Ullmann möchte mit den Erfahrungen von Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen arbeiten. In mehreren Workshops lernen bis zu 12 Amateurschauspieler, wie sie ihre eigenen Ideen in kleinen Theaterstücken verpacken. Am Ende der Workshops finden sie in Zweier- und Dreierteams zusammen und führen ihre Performances in verschiedenen Ruhrgebietsstädten auf. Dabei sollen auch die Passanten mit eingebunden werden. Aufführungen soll es zum Beispiel in Oberhausen, Essen, Bochum und Dortmund geben.

Der Workshop ist kostenlos. Die Teilnehmer verpflichten sich lediglich, ihr Stück mindestens zehn Mal aufzuführen. Interessierte können sich beim Projektleiter Nathanael Ullmann unter nathanael.ullmann@gmail.com melden. Projektstart ist am 6. April. Die Workshops finden immer donnerstags von 18.00 bis 22.00 Uhr im Essener Unperfekthaus statt. Am 6. Juli feiern die ersten kleinen Stücke dann Premiere.