Am Wochenende drohen Verkehrsprobleme rund um Sport-Event

Die Lage sei dieses Mal besonders angespannt, weil die Vorbereitungen für den Aufbau von Schulcontainern auf dem Parkplatz an der Ecke Von-Bock-Straße / Kämpchenstraße laufen. Der Parkplatz dort ist abgesperrt. Zusätzlich wird am Samstag der Parkplatz am Hallenbad Süd ganztägig dicht gemacht. Um die Lage etwas zu entzerren wird die Verkehrsregelung rund um die Westenergie Sporthalle geändert. Südstraße und Kämpchenstraße werden zu Einbahnstraßen. Sie sind dann nur noch über die Straße "An den Sportstätten" erreichbar. Besucher der Nacht der Sieger und des Hallenbads sollen - wenn möglich - öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Wer mit dem Auto anreist, sollte die Parkmöglichkeiten im weiteren Umfeld ansteuern, z.B. die Parkhäuser am Forum, am Evangelischen Krankenhaus und am StadtQuartier Schloßstraße.