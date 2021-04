Altstadt II löst Styrum ab

Die Corona-Lage in den Mülheimer Stadtteilen hat sich in der vergangenen Woche sehr unterschiedlich entwickelt. Insgesamt ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach Berechnungen der Stadt von 212 auf 233 gestiegen (Stand 26.04.2021). Am höchsten liegt sie jetzt in Altstadt II mit 374.

© shutterstock.com