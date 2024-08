Altpapier in Flammen

Die Feuerwehr musste gestern Abend zu einem Supermarkt an der Heißener Straße ausrücken. In der Ladezone des Marktes war ein Altpapiercontainer in Flammen aufgegangen, sagt die Feuerwehr. Durch das Feuer war Rauch auch in die Verkaufsräume gezogen. Menschen wurden aber nicht verletzt - noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatte das Supermarktpersonal die Filiale geräumt.

© Feuerwehr Mülheim