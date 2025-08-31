Altmaier gibt bei US Open auf - Klatsche für Siegemund

New York (dpa) - Nach zwei Kraftakten über fünf Sätze hat Tennisprofi Daniel Altmaier in der dritten Runde der US Open verletzungsbedingt aufgegeben. Der 26 Jahre alte Kempener hatte gegen den australischen Weltranglisten-Achten Alex de Minaur verheißungsvoll begonnen, zog dann aber beim Stande von 7:6 (9:7), 3:6, 4:6, 0:2 zurück. Damit muss Altmaier weiter auf seinen ersten Achtelfinal-Einzug beim Grand-Slam-Turnier in New York warten.

Nach dem geglückten Auftakt in die Partie hatte die deutsche Nummer zwei gegen den konstanten und flinken De Minaur einen schweren Stand. Nach einer Behandlungspause Mitte des dritten Satzes spielte Altmaier mit einem Verband am Oberschenkel weiter.

Erstmals zählte der deutsche Davis-Cup-Spieler bei den US Open zu den Top 32. Gegen den griechischen Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas hatte ihn zuvor noch das Adrenalin mit zum Coup getragen. Insgesamt musste Altmaier in den zwei ersten Runden mehr als neun Stunden ackern. De Minaur hingegen verbrachte bei zwei glatten Siegen keine vier Stunden auf dem Platz.

Jan-Lennard Struff hatte schon am Freitag mit dem Achtelfinal-Einzug einen überraschenden Erfolg erzielt. Auf den Qualifikanten wartet in der deutschen Nacht zu Montag ein großer Auftritt gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic.

Bei Siegemund ist der «Akku leer»

Bei den Damen schied Laura Siegemund als letzte verbliebene deutsche Teilnehmerin aus. Die Wimbledon-Viertelfinalistin kassierte in ihrer Drittrundenpartie gegen die Weltranglisten-Zwölfte Jekaterina Alexandrowa eine Klatsche und wäre beim 0:6, 1:6 beinahe ganz ohne eigenen Punktgewinn geblieben. «Der Akku war komplett leer. Gegen jemanden, der so gut spielt, reicht es nicht, ein, zwei gute Bälle zu spielen», bilanzierte die 37-Jährige.

Schläge mit «acht Millionen km/h»

Der erwartete Druck in den Schlägen der russischen Favoritin war für Siegemund zu hoch. Innerhalb von nur 60 Minuten war das ungleiche Duell beendet. Die Metzingerin, die trotz einer nicht ausgeheilten Oberschenkelverletzung in New York angetreten war, konnte Alexandrowa wenig entgegensetzen.

«Ihre Spielart hat sich nicht verändert, aber sie hat sich in den letzten ein, zwei Jahren wirklich sehr gesteigert», hatte Siegemund vor dem Match gegen die 30-Jährige gesagt. «Die Frage ist, wie kann man damit umgehen, wenn sie jeden Ball mit acht Millionen km/h vor die Linie brezelt?» An diesem Nachmittag fand sie jedenfalls keine Mittel dagegen.