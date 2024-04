Alte A40-Brücke durchtrennt

Das Vorhaben wurde monatelang vorbereitet und galt als überaus kompliziert. Die alte Rheinbrücke besteht aus 8.400 Tonnen Stahl, die mit Schrägseilen zusammengehalten worden sind. Damit das Bauwerk beim Abbau nicht zusammenbricht oder Seile reißen, mussten u.a. Hilfsseile gespannt werden. Jetzt nachdem die Brücke getrennt ist, steht sie nicht mehr unter Spannung kann in Einzelteile zerlegt und dann abtransportiert werden. Wenn alles weg ist, wird an der gleichen Stelle der zweite Teil der neuen Brücke gebaut. Der erste ist schon im letzten Jahr fertig geworden, der zweite soll in zwei Jahren komplett sein.