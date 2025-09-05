Navigation

Alcaraz erreicht mit Sieg über Djokovic US-Open-Endspiel

Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 23:43

Novak Djokovic kann Carlos Alcaraz nicht stoppen. Der Spanier ist für den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger zu stark und greift am Sonntag nach dem Titel.

© Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Tennis

New York (dpa) - French-Open-Champion Carlos Alcaraz hat das Topstar-Duell mit Novak Djokovic gewonnen und zum zweiten Mal das Endspiel der US Open erreicht. Der 22 Jahre alte Spanier setzte sich im Halbfinale gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger mit 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 durch.

Damit spielt der Turniersieger von 2022 am Sonntag in New York gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner oder Außenseiter Felix Auger-Aliassime aus Kanada um den Titel. Mit einem Sieg oder bei einem überraschenden Halbfinal-Aus von Sinner würde Alcaraz wieder zur Nummer eins der Tennis-Welt aufsteigen. 

Kein Rekordtitel für Djokovic

Djokovic muss seine Hoffnung auf den 25. Grand-Slam-Titel, mit dem er sich zum alleinigen Rekordhalter vor der Australierin Margaret Court aufschwingen würde, für diese US Open aufgeben.

Zwar bewies er, dass er auch als 38-Jähriger noch mit den Besten der Welt mithalten kann. Doch Alcaraz, im gesamten Turnierverlauf noch ohne Satzverlust, war für ihn zu stark und brachte ihn auch an körperliche Grenzen. Nach einem souveränen ersten Satzgewinn von Alcaraz entschied er den zweiten Durchgang im Tiebreak für sich. Das war die Vorentscheidung.

