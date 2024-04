Im Herbst 2022 erschien ihr jüngstes (neues, nicht wiederveröffentlichtes) Album. Wenn nun am Freitag das Folgewerk "The Tortured Poets Department" herauskommt, ist Taylor Swift schon mehr als ein Jahr auf der erfolgreichsten Tour der Musikgeschichte unterwegs. Es gehört inzwischen zum Alltag, dass alle paar Tage Meldungen von aufgestellten Rekorden der Musikerin veröffentlicht werden. Was also ist auf "The Tortured Poets Department" zu erwarten von der ersten Person, die ausschließlich durch Einnahmen aus Musik und Auftritten Milliardärin geworden ist? Es dürfte sowohl musikalisch als auch aus persönlichen Gründen interessant werden. Ihre Millionen Fans haben längst damit begonnen, Andeutungen zu interpretieren.

Elektro-Pop oder Indie-Folk?

Musikalisch stellt sich die Frage, welches der vielen von Swift schon bedienten Genres sie aufgreifen wird. Zurückgenommene Elektro-Sounds wie auf "Midnights" von 2022? Indie-Folk wie auf den Pandemie-Alben "Folklore" und "Evermore", oder poppige Uptempo-Nummern wie auf ihrem Album von 2019, "Lover"? Dazu hat sich weder die Musikerin noch ihr gewohnter Produzenten-Partner Jack Antonoff geäußert, der neulich in einem Interview des "Zeit"-Magazins sagte: "Taylor lässt mich wissen, dass es möglich ist, der größte Künstler der Welt und gleichzeitig ein völlig intakter Mensch zu sein." Die Musikerin hatte ihr neues Album überraschend im Februar bei der Grammy-Verleihung angekündigt, nachdem sie mit "Midnights" den Preis für das Album des Jahres gewonnen hatte. Fans hatten angesichts der Mammut-Tour der Musikerin aktuell nicht damit gerechnet.

(dpa)

Das neue Album von Taylor Swift zum Durchhören