Aktuelle Coronazahlen: Mülheim wieder dunkelrot

Seit gestern haben sich zwar 34 Menschen aus unserer Stadt von dem Virus erholt, es wurden aber auch 35 neu positiv auf Corona getestet. Außerdem sind an oder mit dem Virus 5 weitere Menschen gestorben. Aktuell liegt die Zahl der Infizierten in Mülheim bei 275. In Quarantäne sind zur Zeit 434 Personen. Insgesamt hat das Diagnosezentrum bisher schon fast 26.000 Mülheimer getestet.

