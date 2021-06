Aktuell 52 Corona-Fälle in Mülheim

In Mülheim sind im Moment nur noch 52 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 231 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Corona verstorben. 8.133 gelten mittlerweile wieder als gesund. 138 sitzen auf Anweisung des Gesundheitsamts aktuell in Quarantäne.

Hier gibt es noch mal alle aktuellen Infos.

Ab morgen Inzidenzstufe 1

Mülheim rutscht morgen (11.6.) in die Inzidenzstufe 1, weil der Wert schon eine ganze Weile dauerhaft unter 35 liegt. Weil das auch landesweit gilt, treten umfangreiche Lockerungen in Kraft. Infos dazu gibt es hier.