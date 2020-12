Aktion Lichtblicke: Der Star-Stream und 0-Euro-Scheine

Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass wir vieles, woran wir Spaß haben, im Moment nicht machen können. Dazu gehören leider auch Live-Konzerte mit Publikum, die in diesem Jahr aufgrund von Kontaktbeschränkungen fast alle ausfallen mussten. Jetzt aber die gute Nachricht: Ein bisschen was geht immer – auch in diesen Zeiten! Wenn Ihr nicht zu den Stars kommen könnt, dann kommen die Stars zu euch nach Hause – live per Video-Streaming! Genießt noch vor Weihnachten gemütlich in Eurem Wohnzimmer drei absolute Live-Highlights und sichert Euch Euer persönliches Konzert-Login gegen Abgabe einer kleinen Spende für notleidende Kinder aus NRW und deren Familien.

Der Brite Tom Gregory gehört im Moment zu den angesagtesten Jung-Künstlern in Europa und startet musikalisch gerade richtig durch. Der 24-Jährige hat schon eine beachtliche Fan-Gemeinde und ist aus dem Radio mit Hits wie "Small Steps", "Losing Sleep" oder "Never Let Me Down" kaum wegzudenken. Im Herbst 2020 stellte der Wahl-Hamburger sein Debüt-Album "Heaven In A World So Cold" vor. Der Song "Rather Be You" wurde gleich zum Hit und hat einen festen Platz in den Playlists der NRW-Lokalradios. Auch live hat der aus Blackpool stammende Singer-Songwriter einiges drauf. Wie gut er abliefert, davon könnt ihr euch bei seinem Live-Streaming-Konzert für die Aktion Lichtblicke am 18. Dezember 2020 um 20 Uhr im Dampfgebläsehaus überzeugen.

Er ist einer der populärsten Musiker Deutschlands. Mit seiner Kult-Band Die Toten Hosen hat er Musikgeschichte geschrieben und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern. Jetzt ist Campino ins Fach der schreibenden Zunft gewechselt. Mit seiner Autobiographie "Hope Street" ist ihm ein Buch gelungen, dass direkt auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen ist. Er erzählt von seinem Leben als Sohn einer englischen Mutter und eines deutschen Vaters. Der Fußball prägte schon als Kind sein Leben. Seine Autobiographie handelt von der Widersprüchlichkeit seiner Herkunft, seiner Familie und natürlich seiner großen Liebe zum Fußball und dem besten Club der Welt – dem FC Liverpool. Auf der Bühne im Dampfgebläsehaus wird Campino am 19. Dezember um 20 Uhr zugunsten der Aktion Lichtblicke aus seinem Buch vorlesen. Unterstützt wird er von seinem Bandkollegen Kuddel, der Campino mit der Gitarre begleitet und mit ihm zwischendurch englische Fußball-Hymnen singt.

Ein Mann, eine Gitarre – mehr braucht es nicht, wenn Milow auf der Bühne steht. Der sympathische Belgier ist seit 2007 ein absoluter Garant für Songs, die nicht nur im Ohr bleiben, sondern auch die Herzen zahlreicher Fans berühren. Mit Hits wie "You Don’t Know", "Lay Your Worry Down", "You And Me" oder "Ayo Technology" begeistert er sein Publikum und ist längst zu einem international erfolgreichen Singer-Songwriter geworden. Im Moment startet er mit seiner neuen, Ende Oktober erschienene Single "First Day Of My Life" musikalisch wieder voll durch. Jetzt habt ihr die Chance, Milow vor Weihnachten nochmal live zu erleben: Für den guten Zweck steht er am 20. Dezember um 20 Uhr auf der Bühne des Dampfgebläsehauses und wird euch einen ganz besonderen Abend bescheren. Ein toller Lichtblick in diesen ungewöhnlichen Zeiten!

Bitte habt Verständnis dafür, dass pro Konzert nur 5.000 Streaming-Tickets zur Verfügung stehen. Also, am besten gleich spenden und sich ein exklusives Live-Erlebnis sichern. Mit mindestens 5 Euro seid ihr dabei – es darf aber auch sehr gerne ein bisschen mehr sein… Der Ticketverkauf endet am Mittwoch, 16. Dezember 2020, um 12.00 Uhr. Hinweis: Die benötigten Logins für Eurer Wunsch-Konzert erhaltet Ihr am Mittwoch, 15. Dezember 2020, per E-Mail an die von Euch hinterlegte Adresse.

Dieser einzigartige Schein existiert nur 5.000 Mal weltweit. Macht Euch oder Eurer Familie und Freunden ein ganz besonderes Geschenk und tut Gutes dabei. Der Reinerlös fließt direkt an die Aktion Lichtblicke e.V. So können Sie in NRW bedürftige Kinder und Jugendliche mit ihren Familien unterstützen.

