Aktenzeichen mit Mordfall aus Duisburg

Die Leiche des Mannes wurde freigegeben und in den Libanon überführt. Kurze Zeit später bekam die Kripo einen Hinweis, dass der Duisburger vergiftet wurde. Rechtsmedizinerin, Staatsanwältin und der Leiter der Mordkommission flogen in den Libanon, ließen die Leiche exhumieren, obduzieren und Gewebeproben entnehmen. Bei der Untersuchung in Deutschland stellte sich schließlich heraus, dass der Mann an einer Überdosis Methadon gestorben war. Kripo und Staatsanwaltschaft suchen jetzt über die Sendung nach Hinweisen zum mutmaßlichen Mörder. Beginn der Sendung ist um 20.15 Uhr.