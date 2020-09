Ärzte rechnen mit deutlich mehr Grippeimfpungen

Die Praxis von Dr. Binder in Saarn zum Beispiel hat in diesem Jahr sogar statt der sonst rund 400 Impfdosen die doppelte Menge geordert. Als Grund für die hohe Nachfrage sehen die Ärzte die Verunsicherung durch das Coronavirus. Außerdem hat die Ständige Impfkommission noch einmal stärker an alle Risikopatienten appelliert, sich auf jeden Fall gegen Grippe impfen zu lassen. Dazu zählen vor allem Menschen über 60, medizinisches Personal, Schwangere ab dem zweiten Drittel und chronisch Kranke. Bei ihnen könnte eine Grippe zu Komplikationen und zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Vor dem Hintergrund einer möglichen Corona-Welle würde das das Gesundheitssystem zusätzlich belasten. Wer sich gegen Grippe impfen lassen möchte, kann in den nächsten Wochen bei seinem Arzt einen Termin dafür ausmachen.