ADAC warnt vor Autobahn-Kollaps

Die Rückreisewelle, der Berufsverkehr und auch noch die Auswirkungen des Hochwassers. So sei zum Beispiel die eh schon vielbefahrene A3 immer noch eine Ausweichroute und sehr überlastet, weil in den Hochwassergebieten im Rheinland und dem Erfttal die A1 und die A61 immer noch gesperrt sind. Zudem sei es in Richtung Herbst immer ziemlich voll auf den Straßen, weil auch viele Pendler dann wetterbedingt vom Fahrrad wieder auf das Auto umsteigen. Der September war zum Beispiel im vergangenen Jahr mit 20.500 Staus der staureichste Monat des gesamten Jahres.