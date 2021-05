Acht Sturmeinsätze für die Feuerwehr

Sie musste sich unter anderem auf der Mannesmannallee, der Friesenstraße und der Nordstraße um umgestürzte Bäume kümmern. In Styrum stürzte eine 15 Meter hohe Birke auf die Römerstraße. Sie verfehlte nur knapp ein parkendes Auto. Die Feuerwehrleute zersägten den Baum, so dass die versperrte Römerstraße nach rund einer Stunde wieder frei war. Auf der Kaiserstraße in der Innenstadt hatte der Wind dafür gesorgt, dass sich eine hängende Straßenlaterne löst. Sie baumelte in acht Metern Höhe über dem Gehweg nur noch an einem Kabel. Die Feuerwehrleute haben sich zusammen mit Mitarbeitern vom Tiefbauamt darum gekümmert.

© Feuerwehr Mülheim © Feuerwehr Mülheim

Auch wenn der Wind jetzt nachlässt, bittet die Feuerwehr Mülheim darum, weiter vorsichtig zu sein. In Wäldern und Parkanlagen gibt es noch viele lose Äste, die aus den Baumkronen runterkrachen können. Aktuell sollte sich besser niemand unter Bäumen aufhalten und wer unterwegs ist, sollte seine Umgebung gut im Auge behalten.