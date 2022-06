Abschlusspräsentation der Werkstattwoche

Hier werden die Aktionen der Woche aus dem Mai vorgestellt. Darüber hinaus gibt es auch ein Programm für Kinder, unter anderem mit Kinderschminken, Bewegungsspiele und Maltischen. Das Abschlussfest war eigentlich für den 20. Mai geplant, musste aber wegen einer Sturmwarnung abgesagt werden. Rund 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben an der Werkstattwoche in Eppinghofen teilgenommen. 35 Partner haben Programm gemacht, darunter Schulen, Familienzentren, Moscheen, Kirchen und Vereine. Im Angebot waren Bastel- und Bewegungskurse, Theaterstücke, Büchertausch oder eine Einführung in die Welt der Robotik. Ziel der Aktion: Akteure und ihre Partner im Stadtteil kennenzulernen.