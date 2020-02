Absage

Ein Test der Sirenen in NRW und damit auch im Revier ist abgesagt. Der landesweite Warntag sollte eigentlich am kommenden Donnerstag, 5. März, um 10 Uhr stattfinden. Der Test wird jedoch verschoben, weil das Heulen von Sirenen zu Verunsicherungen in der Bevölkerung führen könnte.

© pholidito - Fotolia