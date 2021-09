Abo-Kunden fahren umsonst durch Deutschland

Der VRR hofft so, Kunden wieder zu gewinnen, die in der Corona-Krise auf Auto und Fahrrad umgestiegen sind und ihr Abo gekündigt haben. Kritik gibt es unter anderem von Virologen. Die Aktion könne dazu beitragen, dass sich Corona noch weiter ausbreitet. Der VRR weist deshalb ausdrücklich darauf hin, dass die Aktion abhängig von aktuellen Pandemieentwicklungen ist und man sich vor Antritt der Fahrt über die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Verkehrsverbänden informiert.

Hier gibt es alle Infos.