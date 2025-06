Abgeräumt von Antonelli: Frühes Verstappen-Aus in Österreich

Spielberg (dpa) - Max Verstappens Hoffnungen auf den fünften WM-Titel nacheinander in der Formel 1 haben beim Heimrennen seines Rennstalls einen schweren Dämpfer bekommen. Der 27 Jahre alte Niederländer schaffte beim Großen Preis von Österreich nicht mal eine Runde. Nach seinem Start nur von Platz sieben nach einer verkorksten Qualifikation wurde Verstappen in seinem Red Bull ausgerechnet von Neuling Kimi Antonelli im Mercedes abgeräumt.

Der 18 Jahre Italiener fuhr viel zu schnell in Kurve eins und krachte mit seinem Auto in den Wagen von Verstappen. «Es tut mir leid», funkte Antonelli in die Box. Verstappen stieg aus seinem Wagen und sprach zumindest äußerlich ziemlich ruhig mit dem Nachwuchspiloten. Sein Rückstand im WM-Klassement dürfte damit nach dem Großen Preis von Österreich weiter wachsen.

Angesichts der anhaltenden Spekulationen um einen Wechsel von Verstappen zu Mercedes und dem von Teamchef Toto Wolff bestätigten Interesse an dem viermaligen Champion entbehrte der Crash nicht einer gewissen Brisanz. Bei den Silberpfeilen könnte er womöglich Teamkollege von Antonelli werden.