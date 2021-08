Ab sofort Tickets für die Broicher Schlossnacht

Kunstschaffende mit und ohne Handicap werden an beiden Tagen auftreten und ein buntes Programm bieten. Das Ganze jeweils in zwei Vorstellungen um 18 und um 21 Uhr. Tickets gibt es ab sofort für 9 Euro pro Person in der Touristinfo an der der Schollenstraße. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, Menschen mit Behinderung und Hartz IV-Empfänger haben mit Ausweis/Nachweis freien Eintritt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Hier gibt es noch mal alle Infos und das gesamte Programm.