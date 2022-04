Ab Juni gilt 9-Euro-Ticket für VRR-Kunden automatisch

Wer schon ein VRR-Abo hat, braucht nichts weiter zu tun. Das günstigere Ticket gilt automatisch und die Abonnenten bekommen entweder eine Gutschrift oder eine Rückerstattung für die zu viel gezahlten Beträge, heißt es vom VRR. Das gelte für alle Kunden, also auch Schüler, Studierende, Senioren und Besitzer von Jobtickets. Neukunden können das Ticket online oder zum Teil auch am Ticketautomaten kaufen. Das"9 Euro für 90 Tage-Ticket" ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung. Damit soll den Menschen ein bisschen geholfen werden, weil die Kosten für Strom, Gas, Diesel und Benzin so extrem gestiegen sind.