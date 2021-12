A40: Zwei Großbrände - keine Schuldigen

Sie geht zwar nach wie vor davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die Spurenlage sei aber zu dünn für einen Anfangsverdacht. Ende August war in Bochum-Hamme direkt neben der Autobahn ein Reifenlager in Flammen aufgegangen. Monatelang war die Autobahn Richtung Dortmund gesperrt. Eine Stützwand musste aufwändig erneuert werden. Auch schon im vergangenen Jahr hatte es in dem Reifenlager gebrannt, vermutlich ebenfalls durch Brandstiftung. Mögliche Täter wurden auch damals nicht aufgespürt.