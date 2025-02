A40 wird in Richtung Venlo gesperrt

Am Autobahnkreuz Kaiserberg müssen sich Autofahrer jetzt am Wochenende auf Umwege einstellen. Die A40 wird heute Abend (14.2.) um 21 Uhr in Fahrtrichtung Venlo gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH angekündigt. Grund sind die Umbauarbeiten im Autobahnkreuz. Für den Bau einer neuen Brücke werden jetzt am Wochenende einige Vorarbeiten erledigt. Unter anderem wird ein Schutzgerüst gebaut und die Fahrbahndecke saniert. Das dauert alles bis Montagfrüh, sagt die Autobahn GmbH. Am Montag ab 5 Uhr soll der Verkehr wieder in Fahrtrichtung Venlo rollen können.

© www.blossey.eu