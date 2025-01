A40 wird im Februar vollgesperrt

Das Autobahnkreuz wird aktuell umgebaut und bekommt unter anderem eine neue Brücke. Für diese Brücke werden im Februar Vorabreiten erledigt. Hierfür muss die A40 am Wochenende 14.Februar bis 17.Februar in Fahrtrichtung Venlo vollgesperrt werden. Am Wochenende vom 20.Februar bis 24. Februar wird die Autobahn in Fahrtrichtung Essen gesperrt. Die Autobahn GmbH will jeweils Umleitungen einrichten. Auch nach den beiden Vollsperrungen wird es auf der A40 im Kreuz Kaiserberg Einschränkungen geben. Sowohl in Richtung Essen als auch Venlo werden Fahrspuren verengt, sagt die Autobahn GmbH.