A40: Vollsperrung Richtung Dortmund am Wochenende

Es stehen wieder Bauarbeiten zur A40 Erweiterung an und dafür muss die Verkehrsführung angepasst werden. Umleitungen sind eingerichtet und führen über die A 57, die A 42 und die A 59. Außerdem ist für den gleichen Zeitraum ab Samstag auf der A40 in Richtung Venlo auf Höhe der Anschlussstelle Am Brink nur ein Fahrstreifen frei. Da kann es also am Wochenende zu Staus kommen.