A40 nach Feuer weiter gesperrt - Update zu den Brücken

Insgesamt führen in der Styrumer Kurve fünf Bahnbrücken über die Autobahn. Vor allem die Mittlere ist schwer beschädigt. Sie soll Anfang kommender Woche abgerissen werden. Das dauert voraussichtlich 10-14 Tage. Solange werden keine Züge über der A40 rollen. Der Schienenersatzverkehr ist laut Bahn noch nicht gesichert. Laut Straßen.NRW muss der Asphalt im Brandbereich komplett ausgetauscht werden. Die A40 wird deswegen bis auf Weiteres komplett gesperrt bleiben. Betroffen ist aber nur noch in Richtung Duisburg der Bereich zwischen den Anschlüssen Styrum und Alstaden. In Richtung Essen ist die A40 zwischen Kreuz Kaiserberg und Styrum gesperrt.

Die Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen © Feuerwehr Mülheim Die Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen © Feuerwehr Mülheim

Die Feuerwehr Mülheim hatte zahlreich Unterstützung auch aus anderen Städten:





Freiwillige Feuerwehr Mülheim an der Ruhr - Löschzug Broich

Freiwillige Feuerwehr Mülheim an der Ruhr - Löschzug Heißen

Feuerwehr Duisburg

Feuerwehr Oberhausen

Feuerwehr Essen

Werkfeuerwehr Chemiepark Marl

DRK Mülheim an der Ruhr

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. RV Essen

Malteser Hilfsdienst e.V. der Stadt Mülheim an der Ruhr