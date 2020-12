A40 musste nach Unfall gesperrt werden

Die A40 in Richtung Essen musste an Abend nach einem Unfall in Höhe Rhein-Ruhr-Zentrum gesperrt werden. Laut Polizei war eine Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke geprallt. Sie musste mit Verletzungen in das Essener Uni-Klinikum gebracht werden. Für die Bergungsarbeiten musste die A40 für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.





© abr68/Fotolia.com