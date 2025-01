A40: Mehrere Sperrungen in den nächsten Wochen

Grund sind die laufenden Bauarbeiten im Autobahnkreuz. Für den Bau einer neuen Brücke muss ein Schutzgerüst über die A40 gebaut werden. Die Arbeiten starten am Wochenende vom 17. bis 20. Januar. An diesem Wochenende muss die A40 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Geplant sind danach drei weitere Vollsperrungen - in Fahrtrichtung Essen (23.1 - 27.1), in Fahrtrichtung Venlo (31.1 - 3.2.) und nochmal in beiden Fahrtrichtungen (28.2. - 3.3.). Danach kann der Verkehr wieder rollen, allerdings vorerst nur über verengte Fahrspuren, sagt die Autobahn GmbH.