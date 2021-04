A40: Fahrer sackt am Steuer zusammen

Das Auto prallte gegen eine Betonwand und verlor dabei ein Rad. Ärzte und eine Krankenschwester, die den Unfall zufällig beobachtet hatten, hielten an, um zu helfen. Sie schlugen eine Scheibe des Unfallautos ein und retteten den Mann aus seinem Fahrzeug. Er musste noch auf der Autobahn wiederbelebt werden. Ein Krankenwagen hat ihn in die Uniklinik Essen gebracht. Für die Dauer des Einsatzes musste die A40 Richtung Essen komplett gesperrt werden. In die Gegenrichtung war nur eine Spur frei. Es gab jeweils bis zu drei Kilometer Rückstau. Die Autobahn ist seit 7.26 Uhr wieder befahrbar, allerdings staut es sich Richtung Essen noch wegen der Bergungsarbeiten (Stand 7.55 Uhr).