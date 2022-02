A40-Brücke in Bochum wird saniert

Die Brücke über die Bahnstrecke am Schlachthof in Bochum ist schon über 60 Jahre alt und marode. Mittlerweile ist sie so baufällig, dass sie mit moderner Technik überwacht wird. Elektronische Sensoren messen die Belastung der Brückenträger, so dass im Notfall eingegriffen werden kann. Die Bauarbeiten sollen in zwei Jahren nach der Fußball-Europameisterschaft starten, die in Deutschland stattfindet. Der Verkehr wird dann für mehrere Monate über die Autobahn 448 umgeleitet. Erste Arbeiten starten aber schon in anderthalb Jahren. Die neuen Pfeiler und Widerlager werden schon unter der noch befahrenen Brücke gebaut. Vorher wird noch eine Fernwärmeleitung verlegt. Das soll ein Dreivierteljahr sparen, in dem die A40 in dem Bereich sonst zusätzlich gesperrt werden müsste, sagt die Autobahn Gesellschaft. Der Neubau der Brücke soll rund 15 Millionen Euro kosten.

