A40 bleibt länger vollgesperrt

Die Brücke wurde so stark beschädigt, das Einsturzgefahr besteht, hieß es am Abend. Autofahrer müssen sich in nächster Zeit auf deutlich mehr Stau auf der A40 und auch auf den Ausweichstrecken durch Mülheim und Oberhausen einstellen. Nach bisherigen Ermittlungen war der Tanklaster am Mittag von der Fahrbahn der A40 abgekommen und in eine seitliche Betonwand geprallt. Laut Polizei hatte der LKW-Fahrer angetrunken am Steuer gesessen.