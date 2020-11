A40 ab heute Abend wieder gesperrt

Die erneute Vollsperrung ist eine Folge des LKW-Unfalls Mitte September. Dabei war ein Tanklaster unter mehreren Eisenbahnbrücken in Flammen aufgegangen. Mittlerweile laufen die Vorbereitungen für den Aufbau einer Behelfsbrücke. Die Sperrung jetzt am Wochenende muss sein, weil ein Kran schwere Maschinen aus der Baustelle rausheben muss. In Richtung Essen soll die A40 von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht wieder freigegeben werde, in Richtung Duisburg Montag früh um 5 Uhr. Ab dem 4. Dezember muss der Autobahnabschnitt dann noch mal für einige Tage gesperrt werden.