A3 wird am Wochenende vollgesperrt

Übers Wochenende werden in dem Bereich 60.000 Quadratmeter Fahrbahn erneuert. Dafür müssen rund 500 An- und Abfahrten von LKW mit ihren Ladungen koordiniert werden. Straßen NRW arbeitet schon seit drei Monaten in dem Bereich. Neben dem neuen Asphalt sind auch Filteranlagen für Regenwasser angelegt worden. Die sind wasserrechtlich vorgeschrieben. Die 6,6 Millionen Euro dafür kommen vom Bund. Für Autofahrer ist am Wochenende eine weiträumige Umleitung eingerichtet. Sie führt über die A40, die A59 und die A524.