60 Veranstaltungen bei Fußballkultur-Event

Gemeinsam mit den Ruhrfestspielen wird das Stück "Die Nacht von Sevilla" auf die Bühne gebracht. Das Stück geht auch durchs Ruhrgebiet auf Tour und ist u.a. am 31. Mai im Theater an der Ruhr in Mülheim zu Gast. Dazu kommt die große, sehr moderne Ausstellung "In Motion - Art & Football". Kunstwerke werden auf 1.000 Quadratmetern Fläche mit Film, Fotografie, Geräuschen und Klängen verbunden. Das Kulturfestival zur Fußball-EM bietet mehr als 60 Veranstaltungen. Start ist schon Mitte April. Die Fußball-EM beginnt Mitte Juni.