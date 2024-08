42-Jähriger nach Streit in S1 in Haft

Handgreiflicher Zwischenfall in einer S-Bahn. Die Bundespolizei musste bei einem Streit zwischen einem Paar eingreifen. Passiert ist das Ganze gestern (19.8.) am späten Abend in der S1 zwischen Mülheim-Styrum und Mülheim Hauptbahnhof.

© ronstik - stock.adobe.com