3G-Regelung für Schüler in Weihnachtsferien

Mülheimer Schüler brauchen zum Bus- und Bahnfahren in den Weihnachtsferien einen 3G-Nachweis. Das ist nötig, weil in den Weihnachtsferien keine regelmäßigen Coronatests in den Schulen gemacht werden können, sagt die Ruhrbahn. Dafür hat NRW die Coronaschutzverordnung angepasst.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services