35.000 Hörer schalten täglich Radio Mülheim ein

Radio Mülheim erreicht beim wichtigsten Wert "Hörer gestern" (Montag bis Freitag) eine Quote von 24,3 Prozent. Das ist noch einmal mehr als vor einem halben Jahr. Täglich schalten über 35.000 Hörer ein (Hörer gestern 14+, E.M.A. 2023 I). Das sind fast 5.000 mehr als vor einem halben Jahr. Zweimal im Jahr werden bundesweit die Ergebnisse der sogenannten Media Analyseveröffentlicht. Die „ma Radio“ untersucht per telefonischer Befragung das Radionutzungsverhalten aller deutschsprachigen Bürger ab 14 Jahren. In Nordrhein-Westfalen heißt diese Untersuchung „E.M.A. NRW“ und wird zeitgleich zur „ma Radio“ im Februar und im Juli vorgestellt.