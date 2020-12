35 Senioren im Haus Gracht haben Corona

Die betroffenen Mitarbeiter sind Zuhause in Quarantäne. Die kranken Bewohner von Haus Gracht werden isoliert. Die meisten zeigen bislang keine Symptome. Haus Gracht hat in Absprache mit dem Gesundheitsamt alle nötigen Maßnahmen eingeleitet. Die Einrichtung steht erst mal unter Quarantäne. In den städtischen Altenheimen "Haus Kuhlendahl" und "Haus Auf dem Bruch" sind aktuell keine Corona-Fälle bekannt. Anders sieht es im Evangelischen Wohnstift Raadt aus. Dort haben sich 48 Bewohner und 12 Mitarbeiter mit Corona angesteckt.