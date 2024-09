30.000 erkunden den Erlebnispfad

Der 30.000ste Besucher war am vergangenen Freitag zum Erlebnispfad gekommen und wurde dort feierlich von der MST begrüßt. Der Historische Erlebnispfad ist am 19. April eröffnet worden. Der Pad bietet an neun Stationen viel Information und eine Reise durch die Geschichte des Schlosses. Für Anfang 2025 plant die MST eine virtuelle Zeitreise durch Schloß Broich. Mit dieser innovativen Erweiterung werden Gäste in die Vergangenheit des Schlosses eintauchen und dessen Geschichte auf eine völlig neue, interaktive Weise erleben können, sagt die MST.