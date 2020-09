300 Freiwillige haben aufgeräumt

Bei der Saubermach-Aktion "Ruhr-Cleanup" haben in Mülheim am Wochenende 300 Freiwillige mitgemacht. In Kleingruppen hatten am Samstag vor allem Kinder und Jugendliche entlang der Ruhr achtlos weggeworfenen Müll aufgesammelt. Darunter achtlos Zigarettenstummel, Dosen und Flaschen.

© Hans-Peter Raddatz