250 Feuerwehrleute bekämpfen Großbrand in Duisburg

Heute Morgen waren rund 600 Tonnen Schrottautos in Brand geraten. Die Wolke war bis nach Bochum zu sehen. Sie zog zunächst Richtung Oberhausen und Mülheim. Später drehte der Wind, sodass sich die Wolke Richtung Ratingen und Düsseldorf verzog. Messungen der Feuerwehr ergaben bislang, dass am Boden keine gefährlichen Stoffe in der Luft waren. Dennoch kam es zu erheblicher Geruchsbelästigung. Die Messungen laufen auch noch weiter (Stand 14 Uhr). In Spitzenzeiten waren bis zu 250 Feuerwehrleute aus Duisburg und den umliegenden Städten im Einsatz. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unbekannt. Die Kripo kann erst nach Ende der Löscharbeiten die Ermittlungen aufnehmen.