25 neue Talentschulen stehen fest

Sie alle liegen in sozial schwierigen Stadtteilen. Sie bekommen in Zukunft Hilfe vom Land in Form von mehr Personal und Geld für Fortbildungen. Mit dem Versuch "Talentschulen" soll sich zeigen, ob die verbesserte Ausstattung den Schulen hilft, allen Schülern - egal welcher sozialen Herkunft - gleiche Bildungschancen zu bieten. Zu den 16 zusätzlichen Schulen im Ruhrgebiet zählen unter anderem die Fasia-Jansen-Gesamtschule in Oberhausen, das Berufskolleg für Technik und Gestaltung der Stadt Gelsenkirchen, die Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Gladbeck und die Erich-Kästner-Schule in Bochum.