25-Jähriger überfährt Frau und Baby MIT UPDATE

+++Update 15.43 Uhr: Die Obduktion der Frau hat ergeben, dass sie in Folge stumpfer Gewalteinwirkung auf den Kopf gestorben ist.+++





Gestern (01.10.) hat in Duisburg ein 25-jähriger Mann versucht, seine 19-jährige Ehefrau und ihr 17 Monate altes Baby zu überfahren. Heute morgen ist die Frau an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Das Baby schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

