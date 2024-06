20 Mal medl-Mitmachzirkus in Folge

Das Portal ist ab 19 Uhr freigeschaltet. Das Event findet bereits zum 20. Mal in Folge statt. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren können eine Woche lang die Zirkuswelt kennenlernen und Jonglieren, Balancieren und Feuerspucken ausprobieren. Fünf Tage lang wird an der Feldmannstiftung trainiert. Am sechsten Tag läuft dann eine Vorstellung für Angehörige und Freunde. Platz ist in beiden Wochen für jeweils 100 Kinder.





Hier die Zeiten im Überblick:





Woche I

Datum: 22.07. bis 27.07.24

Uhrzeit: 10 bis 16 Uhr

Preis: 50,00 €





Woche II

Datum: 29.07. bis 03.08.24

Uhrzeit: 10 bis 16 Uhr

Preis: 50,00 €