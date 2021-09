190 Kinder haben ihr Seepferdchen gemacht

Weil die Schwimmbäder wegen der Corona-Pandemie so lange geschlossen waren und Kinder keine Chance hatten, Schwimmen zu lernen, hatten sie sich überlegt, in den Sommerferien Intensivkurse anzubieten. Kinder mussten dafür zwei Wochen lang täglich eine Stunde ins Wasser. Die 18 Intensivkurse waren innerhalb weniger Tage ausgebucht. Insgesamt hatten sich 340 Kinder für das große Schwimmcamp in den Sommerferien angemeldet.