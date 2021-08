18 Einbrüche in Schulen in Duisburg

In den Sommerferien ist in Duisburger Schulen mindestens 18 Mal eingebrochen worden. In einer der insgesamt 132 Schulen in Duisburg wüteten Einbrecher, laut Polizei, innerhalb weniger Wochen sogar gleich 3 Mal.

