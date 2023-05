150.000 Euro für verletzte Einsatzkräfte

Das Geld soll vorrangig an die Familien der neun Einsatzkräfte gehen, die bei der Verpuffung im Eingangsbereich einer Wohnung am schwersten verletzt wurden. Noch in dieser Woche werde an jeden der neun Betroffenen 5.000 Euro ausgezahlt, um die ersten Belastungen für die Einsatzkräfte und deren Familien abzufedern. Danach soll eine Ethikkommission entscheiden, wie die weiteren Spendengelder verteilt werden.





