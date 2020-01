15-Jähriger durch Böller schwer verletzt

Der Feuerwerkskörper explodierte genau in diesem Moment und zerriss dabei den Topfdeckel. Der Jugendliche zog sich schwerste Verletzungen an Hals, Unterarm und an der Hand zu. Er wurde notoperiert und verlor einen Finger. Jetzt liegt er vorsichtshalber im künstlichen Koma. Es besteht Lebensgefahr, weil das Infektionsrisiko im Moment so hoch ist.