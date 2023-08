14. Zeltfestival am Kemnader See

Startschuss für das Zeltfestival Ruhr. Am Kemnader See zwischen Bochum und Witten beginnt heute (18.8.) eines der größten Festivals im Ruhrgebiet. 17 Tage lang gibt es Programm in den großen Event-Zelten.

© Socrates Tassos / FUNKE Foto Services