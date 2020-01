131 Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst

Die Feuerwehr Mülheim hatte in der Silvesternacht jede Menge zu tun. Sie musste zusammen mit dem Rettungsdienst 131 mal ausrücken. Zu den ersten Notrufen kurz vor Mitternacht zählte ein Zimmerbrand am Bänkskenweg in Dümpten. Wegen des starken Rauchs kamen einige Bewohner des Mehrfamilienhauses nicht mehr aus ihren Wohnungen.

© Feuerwehr Mülheim